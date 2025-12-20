Время для хоккеистов установили на катке у корпуса 165 20.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Играть в хоккей на этой площадке с искусственным льдом можно в следующие часы: в понедельник с 18:00 до 20:00, а также во вторник, четверг и воскресенье с 15:00 до 17:30.

Делёж льда между желающими играть в хоккей и безопасно кататься всегда вызывал вопросы, но в прошлые зимы ситуацию спасало наличие «хоккейных коробок» — дворовых катков с естественным льдом. Однако пока погода не позволяет их заливать.

Время для хоккеистов заранее согласовывалось с управой, вне этих часов групповых хоккейных катаний не проводится, пояснили вчера на катке корреспонденту «Зеленоград.ру». Однако добавили, что иногда несколько человек с клюшками вне хоккейного времени всё-таки катаются: «Люди сами решают между собой, что могут разделиться в разные квадраты. Если возникают конфликты, мы их решаем».

Однако жители пишут в районном чате, что хоккеисты по-прежнему приходят на каток вместе со всеми: «Похоже, никто этот график соблюдать не собирается». Один из очевидцев поделился: «Так долбали шайбами, что они вылетали из-за ограждения прямо по припаркованным рядом машинам».

За соблюдение расписания отвечает балансодержатель катка: у корпуса 165 это «ОКЦ ЗелАО», телефон 8-499-735-9890. В случае каких-либо противоправных действий на катке надо вызывать полицию по телефонам 102 или 112.

Каток открыт с 10:00 до 22:00, технический перерыв — с 14:00 до 15:00. Часть времени выделена также для спортивных и развлекательных мероприятий проектов «Зима в Москве» и «Мой спортивный район»: вторник-пятница и воскресенье с 17:30 до 21:00, а также почти вся суббота — с 10:00 до 13:30 и с 16:00 до 20:00. Остальное время — для свободного катания.

