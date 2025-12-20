Играть в хоккей на этой площадке с искусственным льдом можно в следующие часы: в понедельник с 18:00 до 20:00, а также во вторник, четверг и воскресенье с 15:00 до 17:30.

Делёж льда между желающими играть в хоккей и безопасно кататься всегда вызывал вопросы, но в прошлые зимы ситуацию спасало наличие «хоккейных коробок» — дворовых катков с естественным льдом. Однако пока погода не позволяет их заливать.

Время для хоккеистов заранее согласовывалось с управой, вне этих часов групповых хоккейных катаний не проводится, пояснили вчера на катке корреспонденту «Зеленоград.ру». Однако добавили, что иногда несколько человек с клюшками вне хоккейного времени всё-таки катаются: «Люди сами решают между собой, что могут разделиться в разные квадраты. Если возникают конфликты, мы их решаем».