Ещё на двух автобусных маршрутах от метро в область стали ходить московские автобусы 20.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Маршрут 1342 следует от метро «Беломорская» по Ленинградскому шоссе в Химки, конечная остановка «Поворот на Хлебниково» возле Старошереметьевского шоcсе. Он заменил областной автобус 342, который раньше ходил от «Речного вокзала». Стоимость проезда от 63 до 72 рублей в зависимости от длительности поездки.

Маршрут 1472 следует от метро «Сходненская» через Химки до Долгопрудного. Он заменил областной автобус 472. Стоимость проезда от 63 до 120 рублей в зависимости от длительности поездки.

?На новых маршрутах возможна оплата картой «Тройка», банковской картой, картой москвича или безлимитными абонементами зоны «Пригород». Областная карта «Стрелка» не работает.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Гончарная мастерская «Зеленый кот» открылась в Зеленограде, корпус 2033 Реклама
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Лунтик: Мой первый Новый Год — Интерактивный спектакль для детей 3-8 лет Реклама
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру