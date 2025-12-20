Маршрут 1342 следует от метро «Беломорская» по Ленинградскому шоссе в Химки, конечная остановка «Поворот на Хлебниково» возле Старошереметьевского шоcсе. Он заменил областной автобус 342, который раньше ходил от «Речного вокзала». Стоимость проезда от 63 до 72 рублей в зависимости от длительности поездки.
Маршрут 1472 следует от метро «Сходненская» через Химки до Долгопрудного. Он заменил областной автобус 472. Стоимость проезда от 63 до 120 рублей в зависимости от длительности поездки.
?На новых маршрутах возможна оплата картой «Тройка», банковской картой, картой москвича или безлимитными абонементами зоны «Пригород». Областная карта «Стрелка» не работает.
