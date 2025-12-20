Маршрут 1472 следует от метро «Сходненская» через Химки до Долгопрудного. Он заменил областной автобус 472. Стоимость проезда от 63 до 120 рублей в зависимости от длительности поездки.

?На новых маршрутах возможна оплата картой «Тройка», банковской картой, картой москвича или безлимитными абонементами зоны «Пригород». Областная карта «Стрелка» не работает.