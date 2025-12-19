Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает властям Москвы право вводить платные зоны для проезда транспорта. Под «платной зоной» в документе понимается совокупность дорог общего пользования (или их участков) в определённых границах, проезд по которым становится платным.

Изначально законопроект касался регулирования дорожной деятельности в условиях военного положения, поправку про «платный въезд» внесли к второму чтению. Три чтения закон прошли стремительно — за три дня. Депутат от Зеленограда Ирина Белых голосовала «за».

Цель платных зон — комфорт граждан, улучшение санитарного состояния города. Их границы, стоимость и льготы будут определять городские власти.

Первыми платными зонами могут стать Сколково и Москва-Сити, где они «по факту» уже существуют, сказали в АМПП. Но сейчас они реализованы через «платную парковку». Закон нужен для расширения механизмов администрирования этих территорий: разделить понятия парковки и въезда и определить льготы для разных групп.

Однако в соцсетях новость о принятии законопроекта разошлась под заголовками про «платный въезд в Москву». Один из депутатов Госдумы назвал эти разговоры «чудовищным бредом» и заявил, что такие выводы не следуют из принятого закона.

При этом некоторые специалисты одобряют идею платного въезда как инструмент регулирования трафика. Эффективность подтверждают зарубежные примеры: в Лондоне власти связывают «плату за въезд в загруженную зону» (congestion charge) со снижением въезда в зону на 18% и заторов на 30%, в Стокгольме во время эксперимента фиксировали падение трафика примерно на 22%, с начала года платный въезд действует на части территории Манхэттена.

Техническая готовность ввести платный въезд в Москве, похоже, существует: пример — реализация платного проезда по МСД. Теперь появилась законодательная поддержка. Положения законопроекта вступят в силу с 1 марта 2026 года, но до этого его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.