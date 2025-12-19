Первый Зеленоградский полумарафон состоялся в 1997 году — тогда массовые старты на «половинку» в стране практически не проводились. С тех пор забег проходит ежегодно. За эти годы на старт выходили атлеты из разных стран мира, а сам полумарафон стал знаковым событием для бегового комьюнити и визитной карточкой города.

Маршрут забега проходит по центральным улицам Зеленограда — среди уникальной архитектуры и зелени, создавая редкое сочетание скорости, эстетики и комфорта для бегунов. Мероприятие традиционно собирает большое количество болельщиков. Поддержка музыкантов и творческих коллективов на трассе превращает событие в городской праздник не только для спортсменов.

Отдельное место в программе занимает Детский забег на 500 метров, стартовые взносы которого будут переданы адресно — для помощи Вере, девочке со спинальной мышечной атрофией. Благотворительная часть забега реализуется совместно с фондом «Важные люди».

В рамках 29-го Зеленоградского полумарафона вновь пройдёт корпоративный забег.

Формат командного участия позволяет компаниям выйти на старт вместе, поддержать сотрудников и стать частью городского спортивного события. Заявки на участие в корпоративном зачёте принимаются заранее по электронной почте: info@zelrun.com.

Организация полумарафона по всем правилам хорошего тона: электронный хронометраж, пункты питания и поддержки, камеры хранения, стартовые комплекты с партнёрскими подарками. Все финишёры получают авторскую медаль.