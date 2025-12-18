Первое акушерско-гинекологическое отделение возле горбольницы переезжает на улицу Александровка, в 14-й микрорайон, — в здание роддома. Здесь открывают центр женского здоровья. Обещают, что это временно — на период капитального ремонта старого здания.

Информацию о закрытии женской консультации на Каштановой аллее на капремонт прислали прикрепленным к ней пациенткам. Департамент здравоохранения на запрос «Зеленоград.ру» по поводу сроков ремонта не ответил.

Здание на улице Александровка находится напротив 14-го микрорайона. Из старого города добраться туда можно на автобусах 1 и 19 (остановка «14-й микрорайон» — конечная). Путь неблизкий, фактически через весь город. Парковка на улице возле роддома платная.

Центр женского здоровья — это современная клиника, работающая по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи, отметили в депздраве. Прием ведут специалисты разных профилей: акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи и другие. Клиника оснащена необходимым оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ и маммографом. В одном здании и в комфортных условиях доступен полный спектр диагностики и лечения.