Мособлдума признала несоответствующим законодательству вопрос, который инициативная группа предлагала вынести на референдум Московской области: «Согласны ли вы, чтобы Московская область была присоединена к городу Москва и была включена в состав субъекта федерального значения?».

Отказали потому, что вопрос не соответствует требованиям закона: на региональный референдум нельзя выносить то, что не относится к полномочиям субъекта или уже урегулировано федеральным уровнем, формулировка не должна противоречить законодательству РФ, а сама постановка должна быть однозначной, чтобы исключить множественное толкование и «неопределённость правовых последствий» решения.

Обсуждая эту инициативу, читатели «Зеленоград.ру» отреагировали по-разному: часть комментаторов встретила идею шутками в духе «давайте присоединим сразу соседние области и вообще всю страну к Москве», другие спорили более предметно — кто-то считает, что вместо административных переделок лучше вкладываться в медицину, ЖКХ и рабочие места в области, кто-то опасается роста налогов и платежей, уплотнительной застройки, а также давления на леса и СНТ. Звучал и скепсис, мол, такие решения всё равно принимаются «не на опросах, а по деньгам».

В контексте темы референдума, Зеленоград находится в особой позиции — он хоть административно относится к Москве, но фактически находится в области. Результаты опроса наших читателей показали, что большинство жителей Москвы (то есть зеленоградцы) против объединения с областью, тогда как большинство жителей области — за.