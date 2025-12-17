Сегодня утром плюшевый гусь устроился на скамейке в 3-м микрорайоне так, будто вышел ненадолго проветриться, посмотрел на лужи, вздохнул и решил просто посидеть — без спешки, без планов и без веры в солнце. Настроение — строго «около нуля».

Впрочем, приславший фотографию читатель предполагает, что гусь мог только что выйти из паба The Bell — в таком виде обычно ненадолго задерживаются, чтобы собраться с мыслями и принять эту погоду как данность.

Через несколько часов гуся на скамейке уже не было, а погода осталась. Но синоптики обещают: примерно через неделю она станет более зимней — с чуточкой мороза, снега и солнца.