«Зеленоградский „Жилищник“ разрабатывает мероприятия, которые должны снизить уровень шума от холодильного оборудования катка с искусственным льдом у корпуса 403», — сообщил представитель префектуры в ответ на публикацию «Зеленоград.ру» о проблеме.

Жители домов вокруг катка жалуются, что гул холодильной установки слышен в квартирах при закрытых окнах и особенно мешает ночью.

Как именно «Жилищник» планирует снизить шум, пока неизвестно. Специалисты обычно предлагают установку шумозащитных экранов и кожухов вокруг компрессоров и вентиляторов, применение виброопор и амортизаторов, а также настройку оборудования. Сроки устранения проблемы также не называются — выясним и вернемся с ответом.