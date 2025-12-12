Шум от холодильной установки катка с искусственным льдом у корпуса 403 слышен в квартирах соседних домов даже при закрытых окнах и напоминает непрерывный гул, который особенно мешает ночью.

Местный житель, сообщивший о проблеме, считает, что работа оборудования может нарушать требования по уровню шума в жилых домах и рядом с детскими учреждениями. Эти требования установлены Роспотребнадзором (для жилых комнат предельный уровень непрерывного шума составляет порядка 40 дБА днём и 30 дБА ночью, для придомовой территории — около 55 дБА днём и 45 дБА ночью).

Для снижения шума специалисты обычно предлагают установку шумозащитных экранов и кожухов вокруг компрессоров и вентиляторов, применение виброопор и амортизаторов, а также настройку оборудования. Эти меры способны уменьшить шум, но требуют дополнительных затрат со стороны владельца оборудования.