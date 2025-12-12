На круглосуточный шум от катка жалуются жители 4-го микрорайона 12.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Шум от холодильной установки катка с искусственным льдом у корпуса 403 слышен в квартирах соседних домов даже при закрытых окнах и напоминает непрерывный гул, который особенно мешает ночью.

Местный житель, сообщивший о проблеме, считает, что работа оборудования может нарушать требования по уровню шума в жилых домах и рядом с детскими учреждениями. Эти требования установлены Роспотребнадзором (для жилых комнат предельный уровень непрерывного шума составляет порядка 40 дБА днём и 30 дБА ночью, для придомовой территории — около 55 дБА днём и 45 дБА ночью).

Для снижения шума специалисты обычно предлагают установку шумозащитных экранов и кожухов вокруг компрессоров и вентиляторов, применение виброопор и амортизаторов, а также настройку оборудования. Эти меры способны уменьшить шум, но требуют дополнительных затрат со стороны владельца оборудования.

Каток у корпуса 403 обслуживает зеленоградский «Жилищник». Перед началом сезона каток капитально отремонтировали, заменив холодильное оборудование.

?Стандартная последовательность действий для жителей в таких случаях включает фиксацию проблемы (описание времени и характера шума, видео- и аудиозаписи), обращение в эксплуатирующую организацию (в данном случае — в «Жилищник» и управу района), запрос официальных замеров шума через Роспотребнадзор или аккредитованные лаборатории, а при отсутствии реакции — жалобы в городские надзорные органы и, при наличии заключений о превышении норм, обращение в суд.

В спорах о шуме от инженерного оборудования суды и надзорные органы обычно исходят из результатов официальных акустических измерений, обязывая владельцев оборудования принимать меры по снижению шума. Обычно речь идёт об оборудовании магазинов и предприятий, однако принцип оценки один и тот же — сравнение фактического уровня шума с нормами СанПиН и требованиями закона о тишине.

?В перспективе с этой проблемой могут столкнуться жители домов, рядом с которыми есть и обычные хоккейные коробки — в связи с потеплением климата в Москве начали менять их замене на катки с искусственным льдом, а значит, и с шумным холодильным оборудованием.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, шум и закон о тишине, катки, ледовые площадки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» заработала в Зеленограде Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
Уголовное дело «о загрязнении атмосферы» возбуждено по факту вонючих выбросов мусорного полигона под Зеленоградом Новости
Предновогоднее предложение Тропикана Парк: цены от 3 500 Реклама
Затянувшийся ремонт бесплатной парковки на улице Каменка практически завершён Новости
Новый Центр женского здоровья готовится к открытию и приглашает на день открытых дверей Новости
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» Реклама
Выставка советских открыток художника Владимира Зарубина открылась в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти Новости
В «Никор-Мед» открылось детское отделение «МЕДвежонок» — скидка 20% на прием у педиатра до 30 декабря Реклама
Праздничная иллюминация: часть горожан критикует траты, мэр объяснил, зачем она нужна Новости
Катки у корпусов 936 и 1131 планируют капитально отремонтировать в 2026 году Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Кэшбэк за оплату поездок смартфоном с картой «Мир» увеличен вдвое Новости
Подарочные карты и фитнес-услуги FitnessON в Зеленограде на Новый год Реклама
Началось укрепление оврага, в который сползает пешеходная дорожка в 22 микрорайоне Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» стал чемпионом России среди любителей Новости
В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров Реклама
Временную трубу, много лет простоявшую в 4-м микрорайоне, решили наконец закопать Новости
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Рэп-концерт Jayseven & Eightsight в Зеленограде Реклама
Роскошную ёлку установили на Центральной площади возле ДК Новости
Аптека сети «Здравсити» открылась на Георгиевском проспекте Новости
Оплата по биометрии заработала на всех турникетах станций метро и МЦК Новости
Большую школу построят в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости
Решетчатые площадки для мусорных баков ставят в Зеленограде Новости
Новые терминалы для покупки билетов установили на вокзале Крюково Новости
Первую «Парту героя» в память о погибшем выпускнике открыли в зеленоградской школе Новости
Акции декабря: протоколы красоты и скидки на процедуры в центре «Квезаль» Реклама
История МИЭТа: 60 лет, которые изменили Зеленоград Истории
Проект благоустройства Чёрного озера понравился большинству читателей «Зеленоград.ру». Но есть нюанс — и альтернативное предложение Новости
Продолжительность жизни москвичей «приблизилась к 80 годам» — Собянин объяснил, какие задачи это ставит перед городом Новости
Платеж за капитальный ремонт вырастет на три рубля с квадратного метра Новости
Благотворительная акция помощи котикам пройдет в ТЦ «Столица» 13 декабря Афиша
© 1997–2025 Зеленоград.ру