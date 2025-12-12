Шум от холодильной установки катка с искусственным льдом у корпуса 403 слышен в квартирах соседних домов даже при закрытых окнах и напоминает непрерывный гул, который особенно мешает ночью.
Местный житель, сообщивший о проблеме, считает, что работа оборудования может нарушать требования по уровню шума в жилых домах и рядом с детскими учреждениями. Эти требования установлены Роспотребнадзором (для жилых комнат предельный уровень непрерывного шума составляет порядка 40 дБА днём и 30 дБА ночью, для придомовой территории — около 55 дБА днём и 45 дБА ночью).
Для снижения шума специалисты обычно предлагают установку шумозащитных экранов и кожухов вокруг компрессоров и вентиляторов, применение виброопор и амортизаторов, а также настройку оборудования. Эти меры способны уменьшить шум, но требуют дополнительных затрат со стороны владельца оборудования.
Каток у корпуса 403 обслуживает зеленоградский «Жилищник». Перед началом сезона каток капитально отремонтировали, заменив холодильное оборудование.
?Стандартная последовательность действий для жителей в таких случаях включает фиксацию проблемы (описание времени и характера шума, видео- и аудиозаписи), обращение в эксплуатирующую организацию (в данном случае — в «Жилищник» и управу района), запрос официальных замеров шума через Роспотребнадзор или аккредитованные лаборатории, а при отсутствии реакции — жалобы в городские надзорные органы и, при наличии заключений о превышении норм, обращение в суд.
В спорах о шуме от инженерного оборудования суды и надзорные органы обычно исходят из результатов официальных акустических измерений, обязывая владельцев оборудования принимать меры по снижению шума. Обычно речь идёт об оборудовании магазинов и предприятий, однако принцип оценки один и тот же — сравнение фактического уровня шума с нормами СанПиН и требованиями закона о тишине.
?В перспективе с этой проблемой могут столкнуться жители домов, рядом с которыми есть и обычные хоккейные коробки — в связи с потеплением климата в Москве начали менять их замене на катки с искусственным льдом, а значит, и с шумным холодильным оборудованием.