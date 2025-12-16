Первые составы этой серии планировали вывести именно на Замоскворецкую линию, которой пользуется большинство жителей Зеленограда.
«Москва-2026» — развитие серии «Москва-2024». В поезде сохранили основные решения предыдущего поколения: системы кондиционирования, широкие двери, сквозные межвагонные переходы, адаптивное освещение.
В новой модификации изменили интерьер и оснащение салона: убрали металлические стыки на сиденьях, увеличили число воздуховодов для кондиционирования в потолочной части, увеличили площадь остекления в зоне входных поручней, обновили корпус камеры заднего вида и блок связи «пассажир — машинист», Также изменилось освещение головных вагонов.
По сравнению со старыми «номерными» поездами, которые ещё ездят на Замоскворецкой линии, максимальная вместимость увеличилась на 10%, а ширина дверей — почти на треть.
Сейчас на зелёной ветке более половины поездов относится к новому поколению. В ближайшие два года на линию должны поставить более 700 новых вагонов, что позволит полностью обновить подвижной состав.