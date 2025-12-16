В новой модификации изменили интерьер и оснащение салона: убрали металлические стыки на сиденьях, увеличили число воздуховодов для кондиционирования в потолочной части, увеличили площадь остекления в зоне входных поручней, обновили корпус камеры заднего вида и блок связи «пассажир — машинист», Также изменилось освещение головных вагонов.

По сравнению со старыми «номерными» поездами, которые ещё ездят на Замоскворецкой линии, максимальная вместимость увеличилась на 10%, а ширина дверей — почти на треть.

Сейчас на зелёной ветке более половины поездов относится к новому поколению. В ближайшие два года на линию должны поставить более 700 новых вагонов, что позволит полностью обновить подвижной состав.