На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко 16.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Световые эффекты, самая современная сценическая техника, «пасхалки» для поклонников «далёких-далёких галактик» вкупе с шармом классической оперы — великолепная постановка стала хитом фестиваля на Арене ди Верона-2025.

Показ в Зеленограде — это возможность «попасть» на один из самых зрелищных оперных фестивалей Европы без поездки в Италию: постановку показывают в киноформате, где музыка звучит мощно, а камера даёт крупные планы и детали, которые в зале обычно не разглядеть.

«Набукко» — драматическая история о власти, гордыне и расплате: после завоевания города царь Набукко теряет контроль над собой, а борьба за трон и судьбы близких приводит к тяжёлым решениям и резким поворотам сюжета.

В этой версии «Набукко» участвует Анна Нетребко — одна из самых известных оперных певиц современности. Даже если вы никогда специально не слушали оперу, вы могли видеть её имя в афишах крупнейших театров и трансляций: это та самая «звезда», которая помогает решиться пойти впервые

Если вы не считаете себя знатоком оперы, такой показ — удобный способ начать. Здесь не нужно разбираться в театральных терминах: вы просто смотрите большое музыкальное зрелище в комфортном кресле, с русскими субтитрами и с ощущением «присутствия» на событии, которое обычно доступно только тем, кто оказался в нужный вечер в Вероне.

Показ пройдёт 28 декабря (воскресенье), 15:00 в кинотеатре в ТЦ «Зеленопарк». Язык — итальянский, русские субтитры. Продолжительность — 2 часа 27 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение 12+

Билеты по 1100 ? на на сайте проекта «Театр в Кино»: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/arena-di-verona-nabucco#tickets



