«Набукко» — драматическая история о власти, гордыне и расплате: после завоевания города царь Набукко теряет контроль над собой, а борьба за трон и судьбы близких приводит к тяжёлым решениям и резким поворотам сюжета.

В этой версии «Набукко» участвует Анна Нетребко — одна из самых известных оперных певиц современности. Даже если вы никогда специально не слушали оперу, вы могли видеть её имя в афишах крупнейших театров и трансляций: это та самая «звезда», которая помогает решиться пойти впервые

Если вы не считаете себя знатоком оперы, такой показ — удобный способ начать. Здесь не нужно разбираться в театральных терминах: вы просто смотрите большое музыкальное зрелище в комфортном кресле, с русскими субтитрами и с ощущением «присутствия» на событии, которое обычно доступно только тем, кто оказался в нужный вечер в Вероне.