Автобусы стали ехать в два раза быстрее после запуска выделенной полосы на улице Каменка. Водители жалуются на пробки, а схему могут пересмотреть в 2026-м 16.12.2025 ZELENOGRAD.RU

С 13 декабря на улице между 16 и 20 микрорайонами официально начала работать выделенная полоса для общественного транспорта — разметка там появилась ещё летом. По оценке департамента транспорта, теперь автобусы стали проезжать этот участок за 3 минуты вместо 7. Ускорение коснулось маршрутов 1, 14, 19, 22, 23в, 32, 400К и 400 Т при движении в сторону Панфиловского проспекта.

При этом некоторые водители сообщают, что для них ситуация на Каменке ухудшилась ещё до официального запуска: утром время проезда выросло на 20-25% (ещё до часа пик), а перестроения из-за новой организации движения (включая повороты и выезды из дворов) стали сложнее.

Это уже не первая волна споров вокруг разметки. В августе, после жалоб на первый вариант выделенки, разметку изменили.

Возможно, в следующем году схему движения снова поменяют. В префектуре рассказали, что Каменку могут включить в план работ по благоустройству/ремонту в 2026 году. Тогда проект организации дорожного движения тоже могут «актуализировать».

Метки:
общественный транспорт, улица каменка, выделенная полоса
