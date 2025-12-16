При этом некоторые водители сообщают, что для них ситуация на Каменке ухудшилась ещё до официального запуска: утром время проезда выросло на 20-25% (ещё до часа пик), а перестроения из-за новой организации движения (включая повороты и выезды из дворов) стали сложнее.

Это уже не первая волна споров вокруг разметки. В августе, после жалоб на первый вариант выделенки, разметку изменили.

Возможно, в следующем году схему движения снова поменяют. В префектуре рассказали, что Каменку могут включить в план работ по благоустройству/ремонту в 2026 году. Тогда проект организации дорожного движения тоже могут «актуализировать».