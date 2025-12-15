Подробности

ПХО — это нанесение тонких диэлектрических плёнок с помощью плазмы (в промышленности близкий термин — PECVD), а ПХТ — плазменное «вытравливание» слоёв по рисунку после литографии. Это базовые операции, на которых держатся многие шаги техпроцесса: без осаждения и травления нельзя построить «слоёный пирог» микросхемы и сформировать структуры нужной геометрии.

Установки рассчитаны на обработку кремниевых пластин диаметром 200 и 300 мм и могут использоваться в линиях для выпуска микросхем по нормам до 65 нм. Полученные базовые процессы и модульная платформа — задел для адаптации под существующие линии и для движения к более современным техпроцессам, включая 28 нм.

Отдельный смысл проекта заключается в переходе на 300-мм пластины: у них примерно в 2,25 раза больше площадь, чем у 200-мм, а значит выше потенциальный выход кристаллов с одной пластины и лучше экономика производства (при прочих равных).

В пресс-релизах проекта звучит тезис, что российские организации «вошли в пятёрку компаний в мире» с компетенциями такого класса. Независимого публичного рейтинга, который подтверждал бы именно такую формулировку, в открытых источниках найти не удалось — это скорее оценка авторов проекта. При этом понятно, с каким «классом» техники сравнивают разработку: в мире такие установки для нанесения слоёв и плазменного травления на 300-мм пластинах делают в основном крупнейшие поставщики оборудования для фабрик микросхем — например Applied Materials, Lam Research и Tokyo Electron.