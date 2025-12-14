Изменить порядок взыскания алиментов просит жительница Зеленограда — она написала обращение на прямую линию президента 14.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Жительница Зеленограда Надежда просит изменить закон «Об исполнительном производстве». Она предлагает разрешить подавать исполнительный лист по алиментам по месту жительства родителя и ребёнка — а не по месту жительства или регистрации должника.

По ее словам, поводом стала история взыскания алиментов с бывшего мужа. Исполнительное производство сначала открыли в Зеленограде, но затем зеленоградские приставы вынесли постановление о передаче дела в Рязанскую область — «только по паспортным данным, без проверки фактического проживания».

Надежда утверждает, что в Рязанской области дело не приняли и вернули в Москву, после чего материалы снова отправляли в Рязанскую область и снова возвращали. «Уже год исполнительное производство неизвестно где», — делится Надежда.

Также Надежда говорит, что алименты перечислялись на депозитный счет зеленоградского отдела приставов, но ей деньги не переводили, объясняя это передачей производства и отправкой средств в другой регион. По её словам, часть денег удалось получить только после обращения в Генпрокуратуру, с большой задержкой. «9 месяцев я вообще была без алиментов», — рассказывает она.

Отдельно Надежда подчёркивает, что при передаче дела в другой регион ей становится сложно пользоваться правами взыскателя: до Рязанской области сложно добираться, а все документы нужно подавать только на бумаге.

В обращении к президенту Надежда ссылается на нормы закона «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ): по нему исполнительные действия проводятся по месту жительства или регистрации должника. При этом она отмечает, что подать иск о взыскании алиментов можно по месту жительства истца, и предлагает закрепить похожий подход и на стадии исполнения — чтобы алиментные производства можно было вести по месту жительства ребёнка и родителя.

Прямая линия президента в 2025 году пройдет в объединенном формате с большой пресс-конференцией — эфир назначен на пятницу, 19 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 и продолжается до окончания программы; обращения принимают по телефону 8-800-200-40-40, по SMS на номер 0-40-40, а также через сайт программы.

Вопрос Надежды не обязан быть рассмотрен президентом в эфире — он попадет туда, если его отберут редакторы. При этом организаторы заявляют, что все обращения обрабатывают и передают в работу, а часть вопросов решают ещё до эфира.

Встречались ли в вашей жизни ситуации, когда было необходимо взыскивать алименты через приставов? Если да — было бы вам полезно, чтобы исполнительный лист по алиментам можно было подавать и вести по месту жительства родителя и ребёнка, а не по месту регистрации должника? Расскажите в комментариях.

Метки:
Путин Владимир Владимирович, алименты
