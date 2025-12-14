Жители жалуются на «запах газа», «сероводорода», «тухлых яиц» и подобную вонь. Сообщения приходят со всех микрорайонов Нового города, а также из 8-го, 9-го и 11-го микрорайонов. По словам жителей, от этого запаха у людей бывает тошнота, резь в глазах и головные боли.

Похоже, сейчас ни у кого нет сомнений в источнике запаха — это комплекс по переработке отходов КПО «Нева» в десяти километрах от Зеленограда. Он не справляется с поступающим мусором: тот гниёт на полигоне, вонючий свалочный газ выходит в атмосферу и при подходящем ветре долетает до Зеленограда.

Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму — в департамент природопользования.

Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат (в ветку «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга. Всего таких обращений более 12000.

4 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения атмосферы, связанного с выбросами на КПО «Нева» — в документах говорится о нарушениях природоохранных требований со стороны неустановленных работников комплекса.

На КПО хотят пробурить скважины, собрать свалочный газ в сеть и направлять его на факельную установку для сжигания. Активисты, изучившие материалы, считают, что выбранная технология может не справиться с реальным составом свалочного газа (много примесей), а при нестабильной работе факела запахи могут сохраниться.

Ещё одним фронтом борьбы жителей против КПО стали обращения к президенту Путину — активисты отправляют сотни обращений в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», надеясь, что это поможет избавиться от вони.