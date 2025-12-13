Родителей просят следить за детьми

На катке фиксировали случаи, когда дети проникали к месту хранения баков с этиленгликолем (охлаждающий раствор, основа антифриза) и забирались по ним на крышу холодильного оборудования. Они срывали новогодние игрушки с ёлки за катком и разбивали их, бросая на крышу раздевалки.

В администрации площадки просят родителей внимательнее следить за детьми: доступ к технической зоне опасен, а вмешательство в оборудование может сорвать работу катка и привести к травмам.

Сейчас на площадке уже сделали первый слой льда, впереди ещё несколько заливок, после чего поверхность будут выводить финальными слоями с помощью специальной машины.