Каток с искусственным льдом возле корпуса 2034 — единственный в Зеленограде, который к середине декабря ещё не открылся.
В середине ноября неизвестные открутили болты и гайки на коллекторной части системы — узле подачи и обратки, через который идёт циркуляция охлаждающей жидкости по трубам под полем. Также была разбита камера видеонаблюдения. На устранение неисправности ушло время.
На катке фиксировали случаи, когда дети проникали к месту хранения баков с этиленгликолем (охлаждающий раствор, основа антифриза) и забирались по ним на крышу холодильного оборудования. Они срывали новогодние игрушки с ёлки за катком и разбивали их, бросая на крышу раздевалки.
В администрации площадки просят родителей внимательнее следить за детьми: доступ к технической зоне опасен, а вмешательство в оборудование может сорвать работу катка и привести к травмам.
Сейчас на площадке уже сделали первый слой льда, впереди ещё несколько заливок, после чего поверхность будут выводить финальными слоями с помощью специальной машины.
Финальную обработку льда выполняет техника с ножом, который снимает неровности, а затем полирует лёд: сзади у машины установлена тряпка с горячей водой — она доводит поверхность до «зеркального» состояния. Выехать на лёд машине можно только после того, как толщина подушки достигнет примерно 5 сантиметров — сейчас по полю толщина неодинакова из-за «горбатого» рельефа.
На темпы работ влияет и погода. Искусственный лёд промораживается снизу — через систему труб под катком, по которым циркулирует охлаждающий раствор. При сильном морозе сверху вода может схватываться быстрее, чем промерзает снизу: образуется тонкая «плёнка», а слои получаются неправильными.
«Намерзание должно идти снизу», — объяснил начальник участка. Открытие к понедельнику, 15 декабря, он назвал предварительным планом, добавив, что итог будет зависеть от того, насколько стабильно удастся сформировать нужные слои.
Чтобы вода не вытекала за пределы поля при заливке, рабочие делали «ловушки» из снега вдоль бортов. При этом на катке в 20-м мкрн есть технологические ограничения: воду подают не от пожарного гидранта, а откачивают из подвала и подают тонким шлангом, поэтому заливка идёт медленнее, чем при подаче под высоким давлением.
К открытию должны заработать инфраструктурные помещения. На площадке три туалета, в том числе с оборудованием для маломобильных посетителей. Также предусмотрена просторная раздевалка с прокатом коньков. Играть в хоккей на этой площадке не разрешат — каток рассчитан на массовое катание.
Площадку планируют открыть с 9:00 до 23:00, с 13:00 до 14:00 — перерыв. Предварительно днем открытия может стать понедельник, 15 декабря, но это не точно. Сейчас каток закрыт на замок, на входе висит предупреждающая табличка. Всё оборудование также огорожено.