Когда можно будет кататься, зависит от того, сколько пушек будет использоваться. Если минусовые ночи сохранятся, «катабельную» полосу на части трассы могут сделать за пару ночей, а на полноценное формирование покрытия по всему кругу — чаще всего нужны несколько суток. При этом уже с вторника, 16 декабря, по прогнозу возможен выход температуры к плюсу днём (около +1…+2°C), и тогда темп производства и сохранности снега может упасть.

Трасса за горбольницей предполагается как «флагманская» для Зеленограда. В московской логике это трасса, сделанная по городскому стандарту: с искусственным оснежением, регулярной подготовкой покрытия техникой, освещением и базовой инфраструктурой на старте, при этом летом она работает как лыжероллерная.

Одновременно обсуждается расширение трассы за горбольницей: по планам её длина должна вырасти с 3,7 до 5,9 км в границах Зеленограда, а общая длина после объединения с соседними участками — до 10,9 км. Реконструкцию планируют завершить к следующей зиме.

Кроме трассы на Каштановой аллее, в городе есть вторая лыжероллерная трасса в 17-м микрорайоне, а также несколько лесных маршрутов (в том числе в районе 11-го и 8-го микрорайонов, парк «Ровесник», лесопарк между 1 и 5 микрорайонами и другие). Но пока снега нет, «естественные» лыжни могут оставаться без нормального покрытия.