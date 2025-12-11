Работы должны были завершить ещё 25 октября, но заметно затянулись: подрядчик ООО «Рассвет» приостанавливал ремонт, территория оставалась разрытой и небезопасной. Префектура отвечала, что с подрядчиком «велась претензионная работа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств». Тогда новые сроки не были определены.

Недоделки остались рядом с парковкой. Повреждённая пешеходная дорожка вдоль парковки до сих пор не восстановлена, хотя асфальт уже подготовили к ремонту. Фрагменты старого покрытия сложены на парковке и занимают одно машиноместо.