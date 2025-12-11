На парковке рядом с кафе «Тануки» и корпусом 1802 уложен новый асфальт, обновлены пешеходные дорожки на входе и выходе, территория в целом приведена в порядок.
Работы должны были завершить ещё 25 октября, но заметно затянулись: подрядчик ООО «Рассвет» приостанавливал ремонт, территория оставалась разрытой и небезопасной. Префектура отвечала, что с подрядчиком «велась претензионная работа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств». Тогда новые сроки не были определены.
Недоделки остались рядом с парковкой. Повреждённая пешеходная дорожка вдоль парковки до сих пор не восстановлена, хотя асфальт уже подготовили к ремонту. Фрагменты старого покрытия сложены на парковке и занимают одно машиноместо.
Кроме того, на газонах ближе к «Ашану» осталась разрытая земля: участок раскис, там грязь и лужи. Нужно благоустроить территорию вокруг, нанести разметку: вероятно, это будут делать уже весной.
Эта бесплатная парковка — одна из самых востребованных в 18-м микрорайоне — особенно после того, как парковка вдоль улиц повсеместно стала платной. Некоторые местные жители даже предполагали, что задержка ремонта связана с попыткой перераспределить автомобили на платные парковки. Останется ли эта парковка бесплатной и дальше, пока неизвестно.