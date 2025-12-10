Отдельно учтён затор: если транспортный поток стоит, система не рассматривает это как неправомерную остановку и не формирует материалы о нарушении. Задача комплекса — фиксировать именно те случаи, когда водитель самовольно перекрывает проезд или выезд.

Проверка проходит в два этапа. Сначала нейросеть отбирает кадры с возможным нарушением, затем сотрудники ЦОДД просматривают материалы вручную перед направлением их в ГИБДД. Все спорные ситуации обещают трактовать в пользу водителя.

Юридической основой для нового вида фиксации является пункт 12.4 Правил дорожного движения, который запрещает создавать помехи для транспорта и пешеходов при остановке автомобиля. Штраф за это нарушение в Москве составляет 3000 рублей.

Пока этот вид нарушения распознаёт только одна камера — на дублёре проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг, вероятно, со временем их станет больше.