«Это просто настоящая красавица. Я уже давно не видела такого в Зеленограде. Ещё нам понравились ёлочки возле префектуры, на площади Юности. Но с этой им не сравниться: и навес, и игрушки просто потрясающие», — рассказала Мила Александровна. «А я вообще никогда такой красивой звезды не видела», — добавила внучка Адель.

«Меня очень привлекает сочетание золотого с красным. Здесь всё сошлось, выглядит отлично! Всё стильно и гармонично. Ещё понравились украшения у МИЭТа», — поделилась Татьяна.

Среди золотых и красных украшений виднеется бумажная игрушка в виде сердца, возможно, её оставил воодушевлённый зеленоградец.



Расскажите, какие городские ёлки вам нравятся больше.