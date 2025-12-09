Его построили на южном берегу, напротив пляжа, рядом со спасательной станцией и беседками рыбаков.
Пирс построен прежде всего как место для Крещенских купаний, которые проходят на Школьном озере каждый год 19 января. Он довольно широкий, к нему сделали асфальтовую дорожку, а для входа и выхода — два раздельных настила.
За основной деревянной площадкой, которая сейчас открыта для посещения, есть отдельная пристройка с купелью и сходнями в воду — проход к ним перекрыт калитками, которые сейчас заперты.
Сейчас все работы завершены — «теперь Школьное озеро располагает современным, безопасным и удобным пространством для Крещенских купаний», сообщает управа.
