Здание школы спроектировано четырёхэтажным, общей площадью свыше 21 тысяч кв.м. Архитектурное решение выполнено в современном стиле с контрастом спокойных белых и серых оттенков. Фасады отличаются выразительной пластикой, а сама школа будет Л-образной формы: центральная часть соединена с правым и левым крылом.

Внутренняя планировка построена на системе блоков-модулей. Начальная школа займет 1-3 этажи левого крыла и будет иметь отдельный вход. Средняя и старшая школа получат самостоятельные входы, расположенные в центральной части и правом крыле. На первом этаже разместят столовую и кабинет врача. В верхних этажах — пространства для групповой работы, административные помещения и Центр детских инициатив.

В школе предусмотрено множество рекреационных зон, расширенных холлов и общественных пространств. В частности — актовый зал почти на семьсот мест, библиотечно-информационный центр с читальным залом на двести человек, а также два спортивных зала общей площадью свыше 800 кв.м.

На территории школы будет оборудовано футбольное поле, детские и спортивные площадки, воркаут-зона, а также баскетбольная и волейбольная площадки.

Сейчас подготовлен проект школы. Когда именно школа будет построена, пока неизвестно.