Такие датчики давления относятся к базовому оборудованию промышленных систем автоматизации и применяются для контроля давления, расхода и уровня жидкости и газов, в том числе в линиях перекачки нефти и газа, на химических и энергетических установках и других технологических объектах.

Основные акционеры «РегСенсора» — физические лица, связанные с екатеринбургской группой компаний «Прософт-системы», которая занимается разработкой, поставкой и внедрением под ключ приборов и систем промышленной автоматизации. Также в числе акционеров китайская «Чунцин Чжуаньдин Технолоджи».

Запуск производства позволит создать 30 рабочих мест. «РегСенсор» уже формирует команду в Зеленограде: публикуются вакансии инженера по наладке и испытаниям радиоэлектронной аппаратуры, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженера поддержки продаж, а также менеджера по продажам.