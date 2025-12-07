Подъемные электромеханические шлагбаумы с распознаванием номеров планируют поставить при въездах на дворовую территорию корпусов 2303—2304, судя по документации закупки, которую проводил «Жилищник».
На установку одного шлагбаума выделили чуть больше трёхсот тысяч рублей, работы планируется завершить до 20 декабря, правда, закупка пока не состоялась. Работы выполняются в рамках благоустройства территории.
На фоне активного введения платных парковок на улицах, всё больше дворов будут закрывать шлагбаумами. Хотя большинство (58%) участников опроса «Зеленограда.ру» хотели бы закрыть свой двор шлагбаумом, есть и противники этой идеи (29%). Аргументы за и против мы подробно разбирали в этом материале.
Новости 23-го микрорайона
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости