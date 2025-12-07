Четыре шлагбаума установят на въездах в 23 микрорайон 07.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Подъемные электромеханические шлагбаумы с распознаванием номеров планируют поставить при въездах на дворовую территорию корпусов 2303—2304, судя по документации закупки, которую проводил «Жилищник».

На установку одного шлагбаума выделили чуть больше трёхсот тысяч рублей, работы планируется завершить до 20 декабря, правда, закупка пока не состоялась. Работы выполняются в рамках благоустройства территории.

На фоне активного введения платных парковок на улицах, всё больше дворов будут закрывать шлагбаумами. Хотя большинство (58%) участников опроса «Зеленограда.ру» хотели бы закрыть свой двор шлагбаумом, есть и противники этой идеи (29%). Аргументы за и против мы подробно разбирали в этом материале.

Новости 23-го микрорайона

