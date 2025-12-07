На установку одного шлагбаума выделили чуть больше трёхсот тысяч рублей, работы планируется завершить до 20 декабря, правда, закупка пока не состоялась. Работы выполняются в рамках благоустройства территории.



На фоне активного введения платных парковок на улицах, всё больше дворов будут закрывать шлагбаумами. Хотя большинство (58%) участников опроса «Зеленограда.ру» хотели бы закрыть свой двор шлагбаумом, есть и противники этой идеи (29%). Аргументы за и против мы подробно разбирали в этом материале.



Новости 23-го микрорайона