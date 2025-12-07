Массовая проверка билетов у пассажиров автобусов, прибывающих к метро, прошла 4 декабря. Билеты проверили у более 2900 пассажиров из 56 автобусов и нашли свыше 200 «зайцев», отчитался департамент транспорта.

Получается, в одном автобусе было в среднем 3-4 безбилетника. Или 7% пассажиров не оплатили проезд (или не смогли оплатить).

Однако каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходят к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус). При этом валидировать свой проездной документ должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.