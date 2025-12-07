При облаве у метро «Ховрино» нашли 200 безбилетников — значит, почти все платят за проезд 07.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Массовая проверка билетов у пассажиров автобусов, прибывающих к метро, прошла 4 декабря. Билеты проверили у более 2900 пассажиров из 56 автобусов и нашли свыше 200 «зайцев», отчитался департамент транспорта.

Получается, в одном автобусе было в среднем 3-4 безбилетника. Или 7% пассажиров не оплатили проезд (или не смогли оплатить).

Однако каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходят к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус). При этом валидировать свой проездной документ должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.

Облавы на автобусных «зайцев» при силовой поддержке полиции начались в октябре 2023 года и проводились парами раз в несколько месяцев. С самой первой облавы количество безбилетников неуклонно снижалось (при росте количества проверенных пассажиров). Но сейчас число безбилетников стабилизировалось — аналогичная проверка была в феврале, результаты были почти такими же, как сейчас.

В мэрии говорят, что «видят положительный эффект от усиленных проверок», но это скорее эффект быстрой коммуникации, когда информация о начавшейся рано утром проверке молниеносно распространяется среди следующих пассажиров.

Зачем мэрии нужен этот самообман, непонятно — разве что объяснить целесообразность этих облав. Департамент транспорта напоминает, что по числу оплаченных поездок определяет загруженность маршрута, но есть и другие инструменты — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока — АСМПП. Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены. Для этого даже датчиков не нужно — достаточно просто поездить на e41 в час пик, чтобы понять, что машин не хватает.

Чиновники требуют оплачивать проезд сразу при входе в автобус и обязательно дожидаться зеленой галочки на валидаторе, однако в час пик — когда автобусы переполнены — следовать этим правилам в такие моменты зачастую невозможно. Штраф за безбилетный проезд — 2 тысячи рублей, а за неправомерное использование карты москвича — 4 тысячи.

общественный транспорт, автобусы, безбилетники
