Горожане обсуждают очевидную разницу между двумя городскими ёлками: в жилом районе и возле префектуры.

Одни называют дворовую ёлку «позором», «монстром из хлама», шутят про «90-процентную экономию» и «ёлочку на диете». Другие отвечают, что она «как живая», «стройная» и похожа на обычные ёлки из детства.

А что думаете вы — напишите в комментариях.