Этот и другие новые знаки предусмотрены обновлённым национальным стандартом ГОСТ Р 52290-2024. Он вводит ряд новых знаков, призванных уменьшить количество отдельных табличек, сократить дублирование и сделать уличную навигацию более компактной.

Также среди нововведений стандарта — обновлённый знак парковки: способ постановки автомобиля можно указывать прямо на основном знаке, без дополнительных табличек.

Эти знаки могут применяться уже сейчас, хотя полностью стандарт заработает в 2026 году. Будет ли массовая замена устаревших знаков на новые, неизвестно.