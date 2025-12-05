Один из таких знаков — «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — заметил корреспондент «Зеленоград.ру» на улице Юности.
Этот и другие новые знаки предусмотрены обновлённым национальным стандартом ГОСТ Р 52290-2024. Он вводит ряд новых знаков, призванных уменьшить количество отдельных табличек, сократить дублирование и сделать уличную навигацию более компактной.
Также среди нововведений стандарта — обновлённый знак парковки: способ постановки автомобиля можно указывать прямо на основном знаке, без дополнительных табличек.
Эти знаки могут применяться уже сейчас, хотя полностью стандарт заработает в 2026 году. Будет ли массовая замена устаревших знаков на новые, неизвестно.
