Мэр Собянин подписал указ о распространении единовременной выплаты в размере 1 млн 900 тысяч рублей на новые категории военных. Теперь её смогут получить москвичи, служащие по призыву, а также призванные по мобилизации и заключившие начиная с 23 июля 2024 года контракт о прохождении военной службы.

Раньше право на эту выплату имели только контрактники, отобранные городским пунктом отбора; на мобилизованных и призывников эта выплата тогда не распространялась

Скольких москвичей коснётся эта мера, неизвестно. В августе Собянин говорил, что в зоне СВО находится около 90 тысяч москвичей — мобилизованных и контрактников. В прошлом году он сообщал, что в СВО участвуют около 43 тысяч москвичей и ещё 23 тысячи контрактников должны были туда отправиться. Если опираться на эти данные, можно предположить, что ежегодно из Москвы в зону СВО убывают около 22 тысяч человек.

Москва также оказывает поддержку военным и Министерству обороны: в городе, по словам мэра, ежемесячно выпускается 10-15 тысяч боевых беспилотников, реализуются проекты по поддержке систем ПВО и созданию площадей для оборонно-промышленного комплекса. Отдельным направлением стало восстановление Луганска и Донецка — ремонт жилых домов, соцобъектов и инженерной инфраструктуры.

Помимо единовременной выплаты в 1,9 млн руб. для заключивших контракт, для мобилизованных москвичей действует ежемесячная городская доплата, а также региональные выплаты в случае ранения или гибели.