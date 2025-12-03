Для девелоперов и собственников нежилых помещений это востребованный арендатор: такие точки дают стабильный поток покупателей и готовы брать площади в новых домах практически сразу после ввода дома в эксплуатацию.

Жители, напротив, воспринимают такое соседство неоднозначно и часто жалуются на него. Жалобы обычно связаны не столько с самим фактом продажи алкоголя, сколько с сопутствующими последствиями: шум под окнами, ночные компании у входа, мусор, конфликты во дворах. В домах, где на первых этажах одновременно работают несколько точек с алкоголем, жильцы часто говорят о «магните» для подвыпивших компаний. Об этом пишут и авторы законопроекта в пояснительной записке.

Зеленоград здесь не исключение — например, магазины сети «Красное & Белое» есть в новостройках 3, 9, 17 микрорайона. В 22-м микрорайоне, где построили только малую часть домов, уже два К&Б. В новостройке 19-го микрорайона, где помещения под магазины недавно выставили на продажу, с большой вероятностью тоже появится алкомаркет.

Инициаторы законопроекта заявляют, что их цель — защитить права горожан и одновременно снизить потребление алкоголя, особенно крепких напитков. В пояснительной записке они ссылаются на действующую государственную концепцию по сокращению потребления алкоголя до 2030 года, под которую и предлагают подвести новую норму.

Законопроект только сегодня внесли в Госдуму. Впереди — обсуждение в профильных комитетах и голосование в нескольких чтениях. Инициатива имеет выше среднего шансы на прохождение: она межфракционная, встроена в государственную антиалкогольную политику и опирается на социально одобряемую повестку. Ограничивающим фактором остаётся то, что проект затрагивает интересы ритейла и девелоперов, поэтому возможны смягчения формулировок или затягивание рассмотрения, но вероятность выхода в первое чтение достаточно высока.