Миграционный контроль в России в последние годы ужесточили. В Подмосковье регулярно проходят рейды: за один такой выход полиция и народные дружинники могут проверить сотни людей. Статистика показывает, что большинство приезжих живут и работают легально, а нарушители составляют обычно примерно 10-15% от проверенных.

Основные нарушения связаны с просроченным сроком пребывания или отсутствием патента, за что грозят штрафы и выдворение. Отдельно отвечают работодатели и арендодатели: для них штрафы могут измеряться сотнями тысяч рублей за одного нелегального работника.

По замыслу властей, массовые проверки должны не допустить формирования нелегальных «анклавов» и серых общежитий, а убрать самые проблемные точки — нелегальные стройки и теневой рынок труда. При этом экономике важно, чтобы законно работающие иностранцы были учтены и платили налоги, а ответственность за беспорядок и преступность не перекладывалась бы автоматически на всех мигрантов.

