ДТП произошло в среду днём на дороге между 16 и 20 микрорайонами. В результате столкновения двух машин, одна из них вылетела на тротуар и врезалась с павильоном автобусной остановки «Корпус 1645» со стороны 16-го микрорайона.
По предварительным данным, легко пострадал один водитель. Среди пешеходов пострадавших нет. Через эту остановку проезжают автобусы 14, 22, 32 и 400К.
Достоверной информации о причинах ДТП пока нет
