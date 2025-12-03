ДТП произошло в среду днём на дороге между 16 и 20 микрорайонами. В результате столкновения двух машин, одна из них вылетела на тротуар и врезалась с павильоном автобусной остановки «Корпус 1645» со стороны 16-го микрорайона.

По предварительным данным, легко пострадал один водитель. Среди пешеходов пострадавших нет. Через эту остановку проезжают автобусы 14, 22, 32 и 400К.

Достоверной информации о причинах ДТП пока нет