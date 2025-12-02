Она окончила Ленинградский государственный университет и работала в Государственном оптическом институте. В 1968 году она вместе с супругом переехала в Зеленоград, где оба продолжили научную карьеру: он — ведущий инженер НИИ «Зенит»; она — ведущий инженер-физик НИИ «Физпроблем», где закончила аспирантуру и занималась исследованиями полупроводников. У Анны Валериевны — множество изобретений в этой области.

Помимо науки, она успевала развиваться и в других направлениях: окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась фехтованием, лыжами, коньками, шахматами, турпоходами, имеет юношеский разряд по художественной гимнастике. Близкие называют её человеком, который всегда учился и стремился к результату.

Вместе с супругом Анна Валериевна воспитала двоих детей. Дочь Елена стала географом, хореографом и лингвистом, знает пять языков и преподает иностранные языки. Сын Валерий получил два высших образования и работает педагогом по английскому и испанскому языкам.

Мы поздравляем Анну Валериевну с юбилеем и желаем здоровья и бодрости.