Бдительность усилилась после громкого случая в Красногорске, когда девятилетний мальчик получил тяжёлые травмы, подобрав на улице подарочную коробку с прикреплённой купюрой — внутри оказалось самодельное взрывное устройство. После этого участились сообщения о подозрительных предметах: деньгах, игрушках, свёртках или телефонах. На этом фоне любая бесхозная вещь стала вызывать настороженность.