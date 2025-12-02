Кто-то оставил машинку на Жилинской улице, возле поликлиники. Из опасения, что машинка может быть заминированной приманкой, бдительные горожане вызвали полицию.
Бдительность усилилась после громкого случая в Красногорске, когда девятилетний мальчик получил тяжёлые травмы, подобрав на улице подарочную коробку с прикреплённой купюрой — внутри оказалось самодельное взрывное устройство. После этого участились сообщения о подозрительных предметах: деньгах, игрушках, свёртках или телефонах. На этом фоне любая бесхозная вещь стала вызывать настороженность.
Советы служб безопасности
- Не прикасаться и не перемещать предмет. Не трогать руками, ногами, палками, не вскрывать, не рассматривать вблизи.
- Отойти на безопасное расстояние и отвести других. Убрать детей и прохожих, обозначить, что подходить к находке нельзя.
- Позвонить 102 или 112. Сообщить о подозрительном предмете и дождаться приезда оперативных служб.
- Не пользоваться телефоном рядом с находкой. Если нужно позвонить — отойти подальше.
- Не пытаться «выяснить самим». Не поднимать, не приносить в помещение, не проверять, «настоящие ли деньги», «что внутри», «чья игрушка».
- Детям — правило «ничего с земли не поднимать». Особенно деньги, коробки, гаджеты, игрушки, сладости; при находке — сразу звать взрослого.
- Сообщить охране или администрации, если предмет найден возле учреждения — поликлиники, школы, торгового центра.
