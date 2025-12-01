В субботу днём пассажир почувствовал, что кто-то залез в его карман. Выйдя на остановке, он обнаружил пропажу и вернулся в салон. Тогда предполагаемый вор достал нож и несколько раз ударил пассажира в спину и плечо, сообщило издание «МК». Очевидцы вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали на месте.
Памятка пассажиру
- Карманные кражи в транспорте: автобусы остаются зоной повышенного риска: большинство краж происходит в дверях и при посадке. Потерпевшие часто замечают пропажу уже на улице. В Зеленограде такие случаи тоже фиксируются регулярно. Главное правило — не пытаться самостоятельно возвращать украденное, а сразу вызывать полицию.
- Насильственные действия карманников: агрессия чаще всего возникает, когда человек пытается задержать вора. Безопаснее не вступать в конфликт, а собирать информацию для полиции.
- Розыск и видеонаблюдение: в московских автобусах стоят камеры, записи хранят около месяца и помогают раскрывать преступления. Чтобы полиция быстро нашла нужный фрагмент, пассажирам важно запомнить время, маршрут и ближайшую остановку.
- Работа полиции при инцидентах: полиция прибывает по вызову 112, водитель обязан остановить автобус. Дальше — опрос пассажиров и изъятие видеозаписей. Чем точнее данные от очевидцев, тем выше шанс задержания преступника на месте.
- Полезная инструкция для пассажиров: не носить телефон в наружных карманах; сумку держать спереди; в давке проверять вещи. При подозрении на кражу — не вступать в конфликт, зафиксировать маршрут, номер автобуса, время и вызвать 112. При нападении — попытаться найти свидетелей, остаться на месте, дождаться полиции, сообщить точные обстоятельства и расположение в салоне.
