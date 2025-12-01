В субботу днём пассажир почувствовал, что кто-то залез в его карман. Выйдя на остановке, он обнаружил пропажу и вернулся в салон. Тогда предполагаемый вор достал нож и несколько раз ударил пассажира в спину и плечо, сообщило издание «МК». Очевидцы вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали на месте.