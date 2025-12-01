В конце ноября застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшие дни собственники получат инструкции по получению ключей.

ЖК расположен на Георгиевском шоссе, рядом с выездом из Зеленограда. Построено пять домов из восьми запланированных. В построенных домах 850 квартир: студии, одно- и двухкомнатные квартиры. По данным портала «Дом рф» распроданность квартир — около 70%.

Эта же компания возводит ЖК «Зеленоград Ривьера» во 2-м микрорайоне на улице Полагушина. По состоянию на конец ноября там полностью завершены строительно-монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы на инженерных сетях.