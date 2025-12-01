Эти улицы вошли в список новых зон платных парковок, который департамент транспорта в ноябре согласовывал с местными депутатами всех зеленоградских районов.
Заседания прошли в режиме спецоперации — список улиц под запись на камеру не говорили. Но список района Матушкино попал в обобщенные повестки заседаний депутатов, которые собирает мэрия.
В этом районе депутаты согласовали платные парковки:
— на Берёзовой аллее;
— на улице Летчика Полагушина, за исключением четной стороны от западного торца дома 8 по Берёзовой аллее до Панфиловского проспекта;
— на проспекте Генерала Алексеева (от Панфиловского проспекта до улицы Николая Злобина).
Какие именно места имеются в виду на указанном участке проспекте Генерала Алексеева, непонятно — вдоль дороги парковок нет, только в местном проезде вдоль корпусов 117-118.
Где будут платные парковки в других районах, выясним в департаменте транспорта и вернемся с ответом.