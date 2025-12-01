Эти улицы вошли в список новых зон платных парковок, который департамент транспорта в ноябре согласовывал с местными депутатами всех зеленоградских районов.

Заседания прошли в режиме спецоперации — список улиц под запись на камеру не говорили. Но список района Матушкино попал в обобщенные повестки заседаний депутатов, которые собирает мэрия.