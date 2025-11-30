В пространстве кофейни в корпусе 360 развернётся уютная новогодняя ярмарка с локальными мастерами Зеленограда.

На маркете будут представлены: авторская керамика, украшения, аксессуары, ароматические изделия, декор для дома, дизайнерские открытки и подарки, текстиль, сезонные новогодние товары. А также мерч «Зеленоград.ру».

Программа:

— Два дня с разным составом участников;

— Новогодняя атмосфера внутри кофейни;

— Лотерея среди покупателей: розыгрыш призов для тех, кто совершил покупку от 1000 рублей;

— Еда и напитки кофейни «Флейта».

Вход 6 и 7 декабря с 13:00 до 18:00, кофейня «Флейта», корпус 360.