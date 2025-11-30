Комплекс планируют разместить на участке площадью около трёх гектаров в районе улицы Староандреевской. Согласно представленному замыслу, центральным элементом станет большой каменный поклонный крест, от которого будут расходиться дорожки. Вдоль аллей разместят памятные знаки — пирамиды-кенотафы с именами героев: от древних времён до участников современных конфликтов, включая героев СВО.

«Мы организуем пространство так, чтобы, гуляя по парку, можно было пройти через всю историю России, через её ратные подвиги, — сказал глава Солнечногорского округа Константин Михальков. — Мы знаем в лицо каждого нашего солнечногорского героя и хотим сохранить память о них». Сколько пирамидок с именами необходимо будет установить, не уточняется.