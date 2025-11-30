Комплекс планируют разместить на участке площадью около трёх гектаров в районе улицы Староандреевской. Согласно представленному замыслу, центральным элементом станет большой каменный поклонный крест, от которого будут расходиться дорожки. Вдоль аллей разместят памятные знаки — пирамиды-кенотафы с именами героев: от древних времён до участников современных конфликтов, включая героев СВО.
«Мы организуем пространство так, чтобы, гуляя по парку, можно было пройти через всю историю России, через её ратные подвиги, — сказал глава Солнечногорского округа Константин Михальков. — Мы знаем в лицо каждого нашего солнечногорского героя и хотим сохранить память о них». Сколько пирамидок с именами необходимо будет установить, не уточняется.
Инициативу предложили представители православной церкви: благочинный храмов Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков и настоятель Спасского храма в Андреевке иерей Димитрий Полещук.
Проект получил поддержку муниципалитета. По словам Михалькова, идея создания комплекса его «по-настоящему зажгла». Он отметил, что администрация подключится к работе и намерена участвовать в подготовке площадки и последующих этапах.
Открытие первой очереди планируется на 14 августа 2026 года — к 350-летию Спасского храма в Андреевке. В администрации отметили, что уже в ближайшее время начнётся разработка концепции и обследование территории. Весной начнут готовить территорию, в частности, на субботниках.
Финансирование проекта пока до конца непонятно. По словам Михалькова, «подключится администрация, будем привлекать бизнес, каждый желающий сможет внести вклад в создание аллеи».