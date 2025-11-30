Рассказ «Мам» посвящён шестикласснику Васе и его маме, много лет живущей с астмой. Мальчик становится свидетелем приступов мамы — и очень боится потерять её. Та помогает сыну справиться со страхом, учит, как действовать при приступах и как принимать решения самостоятельно. Уроки мамы помогут мальчику в будущем — как именно — можно прочитать по ссылке: это займёт 6 минут.
Рассказ жительницы Зеленограда Елены Фили был опубликован три года назад в онлайн-библиотеке «Прочитано». Это была первая работа, которая поступила в редакцию, и до сих пор она остаётся одной из самых читаемых.
Автор рассказа — Елена Фили — живёт в Зеленограде с 1999 года. До этого она вместе с мужем 15 лет работала на Крайнем Севере. Елена рассказала «Родителям Зеленограда», что писать любила с детства: тогда она сочиняла истории про себя, чаще всего приключенческие.
В 2017 году Елена увидела объявление о курсах литературного мастерства и решила попробовать. После нескольких лекций и семинаров участникам предложили написать рассказ — так появился «Мам».
""Мам" — произведение, которым я особенно горжусь", — рассказывает автор. — «В его основе реальный опыт: способ борьбы с удушьем при астме — тот самый, который в детстве помогал моему сыну справляться с приступами сухого кашля».
Последние два года Елена пишет классические детективы — два романа уже вышли в издательстве Эксмо, ещё один готовится к публикации весной.
Многие родители сталкиваются с тем, что ребёнок тревожится за маму и не знает, как действовать в сложной ситуации. В таких разговорах не всегда легко подобрать слова. Возможно, этот короткий рассказ станет тем самым поводом, с которого можно начать диалог. История помогает мягко и без назидания обсудить с ребёнком его тревоги — такой разговор делает отношения крепче.
Накануне Дня матери мы предлагаем читателям вспомнить истории, которые делают отношения родителей и детей глубже и ближе. Рассказ «Мам» — один из таких текстов, но он не единственный. Какие произведения о матерях особенно значимы для вас? Пожалуйста, расскажите в комментариях, в каких книгах, фильмах или сериалах вы видите образ матери, который вам близок.