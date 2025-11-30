Подробнее об авторе и истории создания рассказа

Автор рассказа — Елена Фили — живёт в Зеленограде с 1999 года. До этого она вместе с мужем 15 лет работала на Крайнем Севере. Елена рассказала «Родителям Зеленограда», что писать любила с детства: тогда она сочиняла истории про себя, чаще всего приключенческие.

В 2017 году Елена увидела объявление о курсах литературного мастерства и решила попробовать. После нескольких лекций и семинаров участникам предложили написать рассказ — так появился «Мам».

""Мам" — произведение, которым я особенно горжусь", — рассказывает автор. — «В его основе реальный опыт: способ борьбы с удушьем при астме — тот самый, который в детстве помогал моему сыну справляться с приступами сухого кашля».

Последние два года Елена пишет классические детективы — два романа уже вышли в издательстве Эксмо, ещё один готовится к публикации весной.

Многие родители сталкиваются с тем, что ребёнок тревожится за маму и не знает, как действовать в сложной ситуации. В таких разговорах не всегда легко подобрать слова. Возможно, этот короткий рассказ станет тем самым поводом, с которого можно начать диалог. История помогает мягко и без назидания обсудить с ребёнком его тревоги — такой разговор делает отношения крепче.