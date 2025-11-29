Осенью 2025 года Духно подтвердил статус лидера и на чемпионате России: в многоборье он показал лучший результат среди мужчин. Из-за возраста гимнаст выступал вне конкурса и не получил золотую медаль, но по сумме баллов стал фактическим победителем национального первенства.

Подготовка к юниорскому чемпионату мира осложнялась тем, что допуск к международным стартам в нейтральном статусе он получил незадолго до соревнований. Несмотря на это, гимнаст уверенно прошел квалификацию, с заметным отрывом выиграл ее и вышел в финалы многоборья и отдельных видов главным фаворитом.

По ходу финала Духно уверенно лидировал после четырех видов. Он улучшил свои оценки на коне и в опорном прыжке по сравнению с квалификацией, допустил просадку на кольцах, но сохранил преимущество. На брусьях россиянин выступил заметно лучше, чем в предварительном раунде, а на перекладине потерял баллы из-за падения. Тем не менее полученной оценки — 12,500 — хватило, чтобы сохранить первое место и взять историческое золото.

В Зеленограде Арсений тренировался в спортшколе МКСШ «Зеленоград» Москомспорта у тренера Максима Малышкина.