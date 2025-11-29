Гимнаст из Зеленограда Арсений Духно стал двукратным чемпионом мира среди юниоров 29.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Он завоевал две золотые медали на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике 2025 года в Маниле (Филиппины). 17-летний спортсмен выиграл личное многоборье и опорный прыжок.

На старте сезона о Духно как о главной надежде российской мужской гимнастики говорил олимпийский чемпион Никита Нагорный. Он отмечал, что юниор в 16 лет уже выполняет вольные и прыжки с элементами, которые сам Нагорный за карьеру так и не освоил, и что при отсутствии травм Арсений способен «удивить весь мир».

Осенью 2025 года Духно подтвердил статус лидера и на чемпионате России: в многоборье он показал лучший результат среди мужчин. Из-за возраста гимнаст выступал вне конкурса и не получил золотую медаль, но по сумме баллов стал фактическим победителем национального первенства.

Подготовка к юниорскому чемпионату мира осложнялась тем, что допуск к международным стартам в нейтральном статусе он получил незадолго до соревнований. Несмотря на это, гимнаст уверенно прошел квалификацию, с заметным отрывом выиграл ее и вышел в финалы многоборья и отдельных видов главным фаворитом.

По ходу финала Духно уверенно лидировал после четырех видов. Он улучшил свои оценки на коне и в опорном прыжке по сравнению с квалификацией, допустил просадку на кольцах, но сохранил преимущество. На брусьях россиянин выступил заметно лучше, чем в предварительном раунде, а на перекладине потерял баллы из-за падения. Тем не менее полученной оценки — 12,500 — хватило, чтобы сохранить первое место и взять историческое золото.

В Зеленограде Арсений тренировался в спортшколе МКСШ «Зеленоград» Москомспорта у тренера Максима Малышкина.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, гимнастика
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Платную парковку планируют расширять по всему Зеленограду Депутаты уже одобрили Новости
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» Реклама
Курьер на электровелосипеде сбил ребенка и скрылся. Она попала в больницу, а водителя нашли Новости
Специализированный магазин детских колясок и автокресел открылся в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
МегаФон усилил мобильный интернет в Можайском округе Реклама
Плата за «содержание жилых помещений» с января увеличится на 15% Новости
Велополосы могут сделать на зеленоградских дорогах Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Снегири прилетели в город Жизнь
Цветопанорама — уютная мастерская цветов и подарков Реклама
Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на треть Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с января на 9-13% Новости
Студентов зеленоградского вуза привлекут к уборке снега — за деньги Новости
Грязь задерживаем, клиентов пропускаем Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 1-м микрорайоне Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Каток открылся на площади Юности Новости
Персональная выставка Елизаветы Андрияки открылась в зеленоградской художественной школе Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Фонари устанавливают в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Сбалансированное питание под контролем нутрициолога — гораздо доступнее, чем кажется Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Концерт «Аккордеон. Джаз, мюзет, танго» — 28 ноября Афиша
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Помещение для консьержки разобрали в доме 4-го микрорайона Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама
На трех дорогах в Зеленограде снижена максимальная скорость Новости
Рюмочная «Мур» открылась в 3-м микрорайоне Новости
МИЭТ и предприятия Южной промзоны эвакуировали Новости
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости
Необычная станция метро с круглым павильоном: в Москве представили архитектурную концепцию «ЗИЛа» Новости
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
Более 400 человек работают в зеленоградской народной дружине. Но нужно ещё больше Новости
Меньше парковок — больше газонов: результат благоустройства в 12-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру