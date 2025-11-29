Эвакуация автомобилей-нарушителей подорожает с января на 9-12% 29.11.2025 ZELENOGRAD.RU

С нового года в Москве повышают тарифы на перемещение автомобилей-нарушителей и хранение их на спецстоянках. Последнее повышение было полгода назад. В мэрии отмечают, что даже после подорожания стоимость эвакуации останется ниже фактических затрат города на перемещение автомобилей.

Как меняется стоимость эвакуации

  • категории М, А, B до 80 л.с. — 8 500 ? (рост примерно на 12%)
  • категория B от 80 до 250 л.с. — 12 450 ? (около +9%)
  • категория B свыше 250 л.с. и иные ТС до 4 т — 12 450 ? (около +5%)
  • ТС свыше 4 т и негабаритные — 71 182 ? (около +5%)

Хранение на спецстоянке (стоимость в сутки)

  • категории М, А, B — 1 360 ? (+12,4%)
  • категории B, D не более 3,5 т — 2 460 ? (+11,8%)
  • категории D более 3,5 т, C, E и негабаритные — 3 040 ? (+5,1%)

Если оплатить позже 60 дней, применяются повышенные тарифы. Если забрать автомобиль в течение суток с момента помещения его на спецстоянку, плата за хранение не начисляется. При оплате перемещения и хранения до возврата ТС действует дополнительная скидка 25%.

Штрафстоянка для эвакуированных машин находится на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, возле 23-го микрорайона. Если ваша машина исчезла, можно уточнить, эвакуировали её или угнали, по телефонам: +7-495-539-54-54 или 3210 (с мобильного).

В Зеленограде активно эвакуируют легковые автомобили, но грузовики и автобусы, припаркованные с нарушениями, остаются безнаказанными. Как говорят сотрудники, это связано с нехваткой эвакуаторов, которые могут увезти крупную технику.

