Площадка войдет в состав особой экономической зоны «Технополис Москва» (ОЭЗ). Когда именно это произойдет, не уточняют: «в ближайшие годы», сказали в мэрии.

Какие именно зеленоградские территории отдадут под «Алабушево-2», пока тоже неясно. Два года назад мэрия утвердила проект планировки трех участков, примыкающих к существующей площадке: вдоль железной дороги и возле проспекта Генерала Алексеева в Западной промзоне.

Но тогда их суммарная площадь не совпадала с объявленными сейчас 27,5 гектара — хотя тогда называли странную площадь «больше 10 га», не уточняя насколько больше.

Однако, если взять площадь всего участка вдоль проспекта Алексеева, тогда получаются искомые 27,5 га. При этом, территория вдоль проспекта фактически застроена: монолитная территория с уже готовыми корпусами с номерами.