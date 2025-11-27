Алла Басова заняла 1 место, Виктор Марро — 3 место. Дипломами за участие отмечены Елена Блинкова и Геннадий Сараев. Для спортсменов это были первые старты на всероссийском уровне.

В турнире «Долголеты России» участвовали женщины — от 55 лет, мужчин — от 60, с делением по возрасту и уровню подготовки. Самой старшей участницей стала 86-летняя спортсменка.

Соревновались в дисциплине ката киокусинкай — это раздел киокусинкай-каратэ, в котором спортсмен выполняет заранее заданную последовательность движений.

Зеленоградские спортсмены занимаются по программе «Московское долголетие» в Центр комплексной подготовки «Воин» (корпус 1106Е). Справки по телефонам 8-903-757-29-77, 8-905- 716-30-33

«Попробовать что-то новое никогда не поздно!», — говорят в центре и приглашают присоединяться.