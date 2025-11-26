На временное содержание передали двух йеменских хамелеонов, трех гекконов, двух темно-тигровых питонов и средиземноморскую черепаху. В зоопарке сообщили, что все прибывшие находились в истощенном и обезвоженном состоянии.

Черепаха и хамелеоны — в неудовлетворительном состоянии. Черепаху передали ветеринарным врачам для обследования и лечения. Хамелеонам обеспечили рекомендованный рацион и условия содержания — температуру 22-26 градусов, влажность и освещение. Один из хамелеонов начал стабилизироваться, второй требует дополнительной диагностики и составления схемы лечения.

Темно-тигровых питонов перевезли в Центр воспроизводства редких видов животных на подмосковной территории зоопарка. У прежних владельцев змеи содержались при пониженной температуре. В Центре их разместили в террариумах с температурой 28-30 градусов днем и 24-25 ночью. У одного питона сняли остатки старой кожи, у обоих улучшился аппетит и активность. Позже туда же передали также двух гекконов токи и одного хамелеона.

Выставку экзотических животных в ТК «Панфиловский» закрыли после проверки прокуратуры, животных изъяли, против владельца возбуждено административное дело. Выставка проработала полтора месяца.

Контактные зоопарки в торговых центрах запрещены, но организаторы пользуются разрешением показывать животных «в культурно-просветительских целях». Это правило не нарушалось: возле террариумов были размещены стенды с информацией о животных.