Производство томографов и ангиографов в Алабушево, вероятно, будет ориентировано на российский рынок: под программы госзакупок и модернизации здравоохранения, где сохраняется высокий запрос на замену техники, осложненный экспортными ограничениями и уходом ряда брендов.

При запуске проекта мэрия заявляла о создании 190 рабочих мест, однако по данным прошлого года в компании числилось лишь девять сотрудников. Сейчас у «ЗанТон МС» мы нашли только одну вакансию, плюс общее объявление о наборе персонала без указания конкретных позиций.

Новое производство усиливает зеленоградский кластер предприятий, связанных с медициной: в «Алабушево» уже работают производители лекарств, а теперь формируется и направление медицинской техники — от томографов «ЗанТон МС» до оборудования для дезинфекции. Инфраструктура и льготы ОЭЗ позволяют привлекать инженеров и техспециалистов и развивать полноценную высокотехнологичную отрасль на базе города.