Курьеры доставки «Яндекса» помыли свой транспорт в техническом помещении корпуса 622. За этим занятием их застала жительница дома и вызвала полицию. Кто открыл им помещение, или они сами имеют туда доступ, пока неизвестно.



В обсуждении в чате микрорайона люди возмущаются — на каком основании помывка транспорта происходит в дворницких, и почему вообще курьеры могут пользоваться общедомовым имуществом в своих личных целях. С теми же вопросами жители обратились в чат «Жилищника», но там пока не прокомментировали сообщение и как заявку не зарегистрировали. Полиция по вызову жительницы не приехала.



Возможно, дворники «Жилищника» и курьеры — одни и те же люд или их знакомые. А значит, с доступом в техпомещения у них проблем нет. Иногда они даже не меняют униформу.