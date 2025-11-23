По проекту здание выполнят в форме цилиндра с вертикальными металлическими панелями. Такой формат для метро встречается крайне редко: круглые павильоны почти не используются в новых станциях, где обычно преобладают прямые линии и строгая геометрия.

Здесь архитекторы сделали акцент на промышленной эстетике — это связано с историей территории бывшего Завода имени Лихачёва. Вертикальные металлические панели по кругу создают силуэт, напоминающий индустриальную шестерню: архитекторы сознательно используют такой ритм рёбер как аллюзию на машиностроительное прошлое территории ЗИЛа.

Внутреннее пространство платформенного участка оформят нержавеющей шлифованной сталью: колонны, облицовка и потолок будут выполнены в единой материальной палитре. На полу уложат тёмный термообработанный гранит, а ключевым художественным элементом станет мозаичное панно на путевых стенах.

Строительство станции уже продвинулось: завершена разработка грунта котлована, ведутся земляные работы в зоне оборотных тупиков, почти наполовину выполнен монолит станционного комплекса.

«ЗИЛ» станет первой станцией Бирюлёвской линии на юге Москвы. Открытие движения планируется в 2028 году.