В ожидании открытия катков зеленоградская художница Ольга Ефимова представила свою новую картину «Каток на площади Юности» 23.11.2025 ZELENOGRAD.RU

«С детства помню праздники, ёлки на площади Юности. Эта работа — симбиоз, фильтр моих детско-подростковых воспоминаний об этой площади, в самом центре любимого города», — пишет художница.

На полотне объединяются прошлое и настоящее. По словам художницы, парень с девушкой выглядят так, будто пришли из прошлого — об этом говорит их одежда. При этом они въезжают, держась за руки, уже на современную площадь — каток на ней появился сравнительно недавно. На картине он изображён без ограды.

«Посреди площади — наряженная ёлка, которую у нас ставят каждый год, а вокруг — хоровод детишек и Деда Мороза, опять из прошлого».

Эскиз работы Ольга Ефимова сделала в прошлом году, а сейчас добавила красок.

У художницы есть и летний ностальгический взгляд на площадь Юности — картина «Площадь моей Юности». Сейчас она находится в частной коллекции президента Российской академии наук.

Катки, в том числе изображённый на картине, планируют открыть на следующей неделе — с 1 декабря.

Метки:
катки, ледовые площадки, искусство
