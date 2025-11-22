Уже установили оборудование для контроля въезда и оплаты, а также большую вывеску с условиями парковки — первые два часа бесплатно, затем — 100 рублей за час.
От этой парковки до зеленоградских улиц — всего 300-400 метров, парковку на которых недавно сделали платной. Возможно, вводя плату за длительную парковку, «Ашан» защищается от тех, кто хочет оставить машину бесплатно.
Бесплатных парковочных мест будет всё меньше — с ноября первые городские платные парковки появились и в Солнечногорском округе.
