Антонина Шарова родилась в 1923 году и с ранних лет мечтала стать врачом. В 1942 году семнадцатилетнюю студентку призвали в армию. На фронте она служила связисткой-телефонисткой зенитно-прожекторного полка, который обеспечивал противовоздушную оборону Москвы.

После возвращения домой Антонина Александровна окончила педагогический институт и посвятила жизнь школе: работала учителем, завучем и директором. В профессии она оставалась до 66 лет. Потом перебралась в Сергиев Посад, а сейчас живет в Зеленограде.

В этом году Антонине Александровне присвоили звание почетного жителя района и установили рядом с квартирой табличку с надписью: «Здесь живёт участник Великой Отечественной войны. Спасибо за победу».

Поздравляем Антонину Александровну с Днем рождения, желаем здоровья и бодрости духа!